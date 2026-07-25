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Primeras palabras de Arnau Tenas a su llegada a la concentración del Mallorca en Marbella

Arnau Tenas ya es un jugador del Mallorca más en Marbella. El portero catalán, que ha sido recibido por el director deportivo Pablo Ortells, ha llegado este mediodía al Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol para ponerse bajo las órdenes de Luis García. El guardameta ha realizado sus primeras declaraciones como jugador bermellón.