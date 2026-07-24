Sebastià Adrover

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VÍDEO | Un hotel de vacaciones para el Mallorca en Marbella

El Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol será el lugar de concentración del Mallorca hasta el próximo jueves. Este complejo vacacional, ubicado en el municipio de Estepona y que está en la llamada Nueva Milla de Oro de la Costa del Sol junto a Marbella y Benahavís y a unos 80 kilómetros de Málaga, ha sido el elegido por el club. Es una decisión difícil de entender porque es un establecimiento enfocado a las vacaciones de sus clientes, con 300 habitaciones y una gran piscina exterior rodeada de naturaleza y campos de golf. El recinto está dotado de una piscina cubierta y de un amplio gimnasio, aunque el grueso de la preparación se realizará a 12 kilómetros, en el Marbella Football Center. Llama la atención que en otros 'stage' se le concediera mucha importancia a tener los campos de entrenamiento a unos pasos del hotel y ahora tenga que recorrer unos veinte minutos en autocar para poder realizar el trabajo, entre ellos dos amistosos ante rivales de Arabia Saudí.