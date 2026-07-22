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VÍDEO | El Mallorca oficializa el fichaje de Alex Sala

El Real Mallorca hace oficial su quinto fichaje del mercado: Alex Sala. El centrocampista del Lecce recala en el conjunto bermellón en calidad de cedido con opción de compra. En caso de que esta se ejecute, le vinculará al club durante cuatro temporadas más, según informó Matteo Moretto. Además, esta mañana ya se ha podido ver al futbolista ejercitarse en Son Bibiloni. Más información