FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Pablo Torre seguirá en el Real Mallorca en Segunda División

Pablo Torre continuará en el Real Mallorca en Segunda División. El conjunto bermellón ha publicado un vídeo en sus redes sociales junto al futbolista cántabro realizando el proceso de renovación, que terminaba este 17 de julio y el club ha anunciado su ampliación hasta el 19. Al ser preguntado por si "renueva su abono un año más", el mediocentro de 23 años responde con un contundente: "sí, por supuesto". Minutos después, el club mallorquinista ha compartido imágenes del jugador bajo el título "Tenemos Pablo Torre para rato". Más información