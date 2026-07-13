FOTO: LaLiga | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Una defensa en el aire

El descenso del Mallorca a Segunda División ha hecho saltar por los aires todo lo conseguido en estos últimos años. Bajar de categoría conlleva cambios y, a pesar de que en la planta noble la vida sigue igual, en lo deportivo ha supuesto tener que afrontar una remodelación deportiva que ya se ha llevado por delante a cerca de diez jugadores y que todavía no está completada. Las grandes bajas se han concentrado en el centro del campo y el ataque, pero la defensa no está libre de ello y va a provocar muchos dolores de cabeza a Pablo Ortells. Más información