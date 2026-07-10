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VÍDEO | El Mallorca presenta a Zito Luvumbo al ritmo de Bad Bunny

El Mallorca y Zito Luvumbo vuelven a unir sus caminos. Aunque la relación entre ambos apenas duró media temporada, el extremo dejó muy buenas sensaciones en los diez partidos en los que participó en la segunda parte de la temporada. Ágil, incisivo y determinante, Luvumbo se erigió como uno de los jugadores con más capacidad de ilusionar a un aficionado bermellón que anhelaba su vuelta para jugar en Segunda División. Cedido una temporada por el Cagliari con opción de compra, el angoleño vuelve esta temporada a Son Moix para intentar devolver el Mallorca a Primera.