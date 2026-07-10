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VÍDEO | Aboubaka Soumahoro: "Mi objetivo es ayudar al Mallorca a ascender"

El tercer fichaje del verano ya está aquí. El Real Mallorca ha hecho oficial este viernes la incorporación del francés Aboubaka Soumahoro, que llega a la isla a préstamo desde el Hamburgo. Con solo 21 años, es una apuesta de la entidad que, por el momento, refuerza una línea de centrales que cuenta con Antonio Raíllo, Martin Valjent y David López. Más información