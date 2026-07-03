FOTO:Juan Herrero / EFE | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La llegada de Luís García, una nueva oportunidad para varios jugadores del Mallorca

El cambio de entrenador en el Mallorca puede suponer también un giro en la planificación de la plantilla. La entidad bermellona la inició siguiendo las directrices de Martín Demichelis. El argentino renovó con la condición de tener un papel importante en el apartado de altas y bajas. Sin embargo, el propio Demichelis fue de los primeros en marcharse, dejando tirado al club para irse al Leipzig. Había varios jugadores que, con el de Justiniano Posse en el banquillo, tenían sus horas contadas en la isla. Pero su marcha y el fichaje de Luis García pueden cambiar el panorama por completo. Más información