FOTO: RCDM | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Adrián Fuentes, primer fichaje del Mallorca 2026/27

Adrián Fuentes es el primer fichaje del Mallorca para la temporada 2026/27 en su ambicioso, al menos sobre el papel, proyecto de retorno inmediato a Primera División. El delantero madrileño, que la pasada temporada triunfó en el Córdoba, con 14 goles y tres asistencias en 40 partidos en Segunda, ha sido el elegido por la dirección deportiva de Pablo Ortells para reforzar el ataque y firma hasta 2030. Los bermellones pagan los tres millones de euros de la cláusula por este ariete de 29 años y 1,86 metros de estatura. Más información