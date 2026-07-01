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VÍDEO | Adrián Fuentes: "Me defino como un jugador muy físico, pero con el balón tampoco me atraganto"

Adrián Fuentes sabe que el Mallorca es la oportunidad de su vida. El nuevo delantero de los bermellones, que han pagado los tres millones de euros de su cláusula de rescisión al Córdoba y que ha firmado hasta 2029, sueña con triunfar en Son Moix. "Me defino como un jugador muy físico -mide 1.,86 metros-, pero es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico, dentro de las condiciones que tengo", explica en unas declaraciones a los medios de su nuevo club.