FOTO: G. Bosch / EFE Cati Cladera | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El Mallorca presenta su campaña de abonados 2026/27

El Real Mallorca quiere sentir a su afición. Bajo ese lema, el club ha lanzado este lunes la campaña de abonados para la temporada 2026/27, una temporada en la que el equipo competirá en Segunda División tras una campaña decepcionante, en la que pocos o ninguno han dado la talla, ni en el verde ni en los despachos. Con descuentos para las renovaciones, aunque lejos del 30 % esperado, la entidad confía en que los aficionados dejen a un lado la desilusión y el distanciamiento para animar a los de Luis García Fernández un año más.