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VÍDEO | Entre salidas y situaciones inciertas: los cuatro jugadores finalizan contrato con el Mallorca

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FOTO: RCDM | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Entre salidas y situaciones inciertas: los cuatro jugadores finalizan contrato con el Mallorca

FOTO: RCDM | VÍDEO: Redacción Digital

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Entre salidas y situaciones aún por resolver, hasta cuatro futbolistas finalizan contrato con el Real Mallorca dentro de apenas una semana. El caso más relevante es el de Omar Mascarell, cada vez más lejos de continuar vistiendo la camiseta bermellona. Tal y como adelantó este diario, el centrocampista tinerfeño dispone de varias ofertas tanto de equipos de Primera División como de clubes extranjeros, propuestas superiores en el plano económico y, especialmente, en el deportivo a las que actualmente puede ofrecerle la entidad mallorquinista. Más información

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