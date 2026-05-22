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VÍDEO | Demichelis señala la 'borrada' de Kumbulla: "No sé nada de él y sé mucho"

Caretas fuera. Martín Demichelis se ha hartado de la situación de Marash Kumbulla, ausente de la convocatoria por sexta semana consecutiva, y ha decidido poner en duda su profesionalidad en la previa del duelo ante el Oviedo: “No sé nada de Marash. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada de él y sé mucho”. El albanés, que apenas ha disputado 18 minutos en los últimos 16 encuentros, ha viajado con el equipo en las últimas jornadas pese a que, supuestamente, arrastra unas molestias. Más información