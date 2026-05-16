Sergi Amorós

Así ha despedido la afición a los jugadores del Mallorca en Son Moix

La afición no deja solo al Mallorca antes de la final por la salvación de este domingo ante el Levante. Unos 200 aficionados han acudido a la puerta 0 del Estadi Mallorca Son Moix para dar el último empujón al equipo dirigido por Martín Demichelis antes de subirse al avión dirección a Valencia. Al cántico de "Vamos mi Mallorca!" el autobús salía de entre una multitud que se ha dejado la garganta para apoyar a los 24 convocados que lucharán por la permanencia en el Estadi Ciutat de València.