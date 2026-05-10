Sergi Fullana

Así han recibido los aficionados al Mallorca en Son Moix antes del partido clave contra el Villarreal

Más de 1.500 personas llenan el Camí del Reis para recibir al Mallorca antes de jugar contra el Villarreal en Son Moix a las 14 horas en uno de los partidos más importantes por la permanencia en Primera División. Desde antes de las 11.30 horas cientos de aficionados han comenzado a acercarse por un motivo muy especial: "Tenemos que dar apoyo al equipo como pide el entrenador. Que vean que no están solos", subraya Adrián.