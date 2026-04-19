Guillem Bosch

Martin Valjent : “Las sensaciones son muy buenas, pero no puedes bajar la guardia”

Martin Valjent asegura que el equipo se siente “más animado” tras haber logrado dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada y considera que Martín Demichelis “está sabiendo gestionar muy bien el grupo”. Sin embargo, el central del Mallorca tiene claro que no pueden “bajar la guardia” y afirma que los últimos resultados deben “servir para mejorar más y querer hacer otro partido de la mejor manera posible” el martes ante el Valencia. Más información