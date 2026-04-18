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Los 55 goles de Muriqi con el Mallorca en Primera División

Los 55 goles de Muriqi con el Mallorca en Primera División

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Palma
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55 remates, 55 celebraciones y un récord que ya es historia. Vedat Muriqi ha superado a Samuel Eto’o, toda una leyenda en el Mallorca, al convertirse en el máximo artillero del equipo bermellón en Primera División. Carácter, presencia y una capacidad de remate en el área rival que le han llevado a convertirse, también, en uno de los grandes protagonistas de la máxima competición española. Estos son todos sus goles, hasta la fecha, como bermellón en LaLiga. Más información

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