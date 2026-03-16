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VÍDEO | Samu Costa asciende a capitán general en el Mallorca con Demichelis

VÍDEO | Samu Costa asciende a capitán general en el Mallorca con Demichelis

Guillem Bosch

VÍDEO | Samu Costa asciende a capitán general en el Mallorca con Demichelis

Guillem Bosch

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Jagoba Arrasate ya le venía halagando con asiduidad en sus últimas comparecencias como entrenador bermellón, y ayer fue Demichelis quien hizo lo propio: "Tiene mucha personalidad y no para de correr. Me ha sorprendido gratamente como jugador y como chico. Es muy competitivo". Con actuaciones como la de ayer, Samu Costa confirma que atraviesa el momento más dulce de su carrera. Su energía y personalidad le han convertido en una pieza cada vez más determinante para el Mallorca, que encuentra en el portugués a uno de los motores del equipo. Más información

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