EFE

Samu Costa se ve con Cristiano en el Mundial 2026

El mediocentro del Mallorca Samu Costa, que a finales de 2024 debutó con la absoluta de Portugal y es uno de los centrocampistas referentes del campeonato español, asegura en una entrevista con EFE que su objetivo es ser convocado por la selección lusa para el Mundial 2026, donde quiere compartir vestuario con Cristiano Ronaldo. Costa, que llegó hace cuatro años al fútbol español procedente del Braga tras fichar por el Almería, es consciente de que tiene que "trabajar duro día a día" para que el Mallorca, que es antepenúltimo, mantenga la categoría. Más información