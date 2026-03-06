RCD Mallorca

VÍDEO | Martín Demichelis: "No estoy aquí para agradar a nadie, estoy para lograr la permanencia"

Martín Demichelis espera un cambio de actitud en Pamplona. El nuevo entrenador del Real Mallorca, que ha completado su primera semana de entrenamientos, confía en ver a los suyos con los conceptos que han trabajado esta semana bien interiorizados. El técnico argentino ha reconocido que en una semana pocas modificaciones se pueden ver en el once, pero que sí espera ver una reacción con balón y sin balón. "Jamás diría aquí la alineación antes de dársela a los jugadores. Tampoco vamos a inventar mucho en cinco días. Hay alineaciones que se han empleado mucho como 4-2-3-1 o 4-3-3, independientemente de quién vaya a jugar".