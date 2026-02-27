Bernardo Arzayus

VÍDEO | Oficial: Martín Demichelis, nuevo técnico del Mallorca

Martín Demichelis será el encargado de conducir al RCD Mallorca a lograr una nueva permanencia en Primera División. Tras varios días de casting a contrarreloj intentando paliar la inesperada destitución de Jagoba Arrasate, Pablo Ortells ha encontrado en el técnico argentino la solución al banquillo vacío del conjunto bermellón. El club ha hecho oficial este jueves el acuerdo, al que se ha llegado de una manera rápida. Tan solo falta que el nuevo entrenador llegue a Palma junto a su cuerpo técnico, algo que se espera a lo largo del día de este viernes. Más información