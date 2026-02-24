Secciones

VÍDEO | Jagoba Arrasate, en su despedida del Mallorca: "Pensaba que el proyecto iba a ser de otra manera, empezando por mí mismo"

FOTO: Sebastià Adrover | VÍDEO: B. Bosch

“Pensaba que el proyecto iba a ser de otra manera, empezando por mí mismo”. Así define Jagoba Arrasate, visiblemente emocionado, su paso por el Mallorca en la rueda de prensa de su despedida tras haber sido cesado en la noche de este lunes. El entrenador ha reconocido sentirse, en parte, “liberado”, después de una temporada especialmente dura en la que, como él mismo admite, ha “sufrido muchísimo”. “Estoy bien, tengo mucha pena, vine con muchísima ilusión. Pero estoy tranquilo, en paz y con la conciencia en su sitio”, ha explicado el técnico, antes de sentenciar: “Es el año más complicado desde que entreno”. Más información

