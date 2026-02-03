Llega Zito Luvumbo, nuevo fichaje del Mallorca: "Ortells me habló de la ambición que el equipo tiene conmigo"
Zito Luvumbo ya posa con la camiseta del Mallorca. El delantero angoleño ha aterrizado este martes en Palma y, unas horas después, ha firmado el contrato junto a Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y Pablo Ortells, director deportivo. Llega procedente del Cagliari tras cerrar la incorporación el último día del mercado de fichajes, que coincidió con la victoria bermellona frente al Sevilla. Más información
