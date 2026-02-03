Secciones

Es noticia
Profesor acoso alumnaPSOE alquila AirBNBAcceso menores redes socialesVales descuentos pequeño comercioRCD MallorcaEl tiempo en MallorcaFira del Ram
instagramlinkedin
Llega Zito Luvumbo, nuevo fichaje del Mallorca: "Ortells me habló de la ambición que el equipo tiene conmigo"

Llega Zito Luvumbo, nuevo fichaje del Mallorca: "Ortells me habló de la ambición que el equipo tiene conmigo"

RCD Mallorca

Llega Zito Luvumbo, nuevo fichaje del Mallorca: "Ortells me habló de la ambición que el equipo tiene conmigo"

RCD Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL

Zito Luvumbo ya posa con la camiseta del Mallorca. El delantero angoleño ha aterrizado este martes en Palma y, unas horas después, ha firmado el contrato junto a Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y Pablo Ortells, director deportivo. Llega procedente del Cagliari tras cerrar la incorporación el último día del mercado de fichajes, que coincidió con la victoria bermellona frente al Sevilla. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents