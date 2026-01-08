VÍDEO | Estas son las mejores frases de la entrevista a Jan Virgili
Todo fue tremendamente hermoso, sencillo, emocionante, sí, sí, emocionante. El Real Mallorca lo entendió a la primera y, desde el minuto uno, todos sus responsables tuvieron la sensación de que era un buen momento y, sobre todo, un excelente escaparate para que su nueva estrella, uno de los jóvenes revelación de la presente temporada, el catalán Jan Virgili (Vilassar de Mar, 2 de julio de 2006) se mostrase tal y como es y, sobre todo, repasase su corta pero intensa carrera deportiva. Más información