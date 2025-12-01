RCD Mallorca

VÍDEO | Jagoba Arrasate: "Vamos más que avisados al partido ante el Numancia"

Que el Real Mallorca vuelva a jugar apenas tres días después de la decepción por el empate ante Osasuna es quizá la mejor receta. Jagoba Arrasate, técnico de los bermellones, ha afirmado que ya han dejado atrás el choque frente a los navarros y que están mentalizados de superar al Numancia en la Copa del Rey. "Hemos dado carpetazo al partido de Osasuna. Lo hemos visto y analizado. Solo pensamos en el de mañana. No hay margen de error y hay que ganar. El equipo está mentalizado", ha comentado. Más información