El delantero español quiere devolver la confianza a Jagoba Arrasate y Pablo Ortells por su cesión. En principio, jugará una temporada con el Mallorca, aunque ya está demostrando que está siendo importante para el técnico bermellón habiendo participado en los tres encuentros. Viene a suplir de Larin y se espera que pueda congeniar con el delantero kosovar en la punta de lanza, algo que ya demostraron en el Santiago Bernabéu a pesar de perder 2-1.