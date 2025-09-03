El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni. Las dos novedades han sido la presencia con el grupo de Pablo Maffeo, que finalmente no ha salido traspasado este mercado de verano, y la ausencia de Dani Rodríguez, sancionado por el club con 10 de días empleo y sueldo, además de retirarle la capitanía, tras sus publicaciones en redes sociales después del partido ante el Real Madrid.

