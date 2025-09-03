El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni. Las dos novedades han sido la presencia con el grupo de Pablo Maffeo, que finalmente no ha salido traspasado este mercado de verano, y la ausencia de Dani Rodríguez, sancionado por el club con 10 de días empleo y sueldo, además de retirarle la capitanía, tras sus publicaciones en redes sociales después del partido ante el Real Madrid.
Es la máxima sanción que puede imponer el club en estos casos según el código disciplinario de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Durante este plazo de tiempo, el futbolista no puede ejercitarse ni en la ciudad deportiva Antonio Asensio ni en el estadio de Son Moix. El jugador gallego ha aceptado la sanción y conoce las consecuencias de sus actos.