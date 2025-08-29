Jagoba Arrasate tiene claro que si el Mallorca quiere sacar tajada del Santiago Bernabéu en el partido de este sábado a las 21:30 horas, tiene que acercarse a la "perfección". Ya estuvo a punto de hacerlo el año pasado, pero esta temporada, tal y como indica el técnico bermellón, se enfrentan a un Real Madrid "diferente".

Después del punto conseguido en los minutos finales ante el Celta, el de Berriatua ha asegurado que el equipo ha afrontado la semana “con energía”. “Trabajas de otra manera por la forma en la que se consiguió (el punto). La idea es repetir lo del año pasado, es un Madrid diferente. Tenemos que competir y no salirnos del partido porque en cinco o diez minutos te puedes quedar fuera”.