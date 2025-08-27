Segunda cumbre entre Pablo Ortells y Deco en menos de 24 horas en Barcelona. El director deportivo del Mallorca se ha vuelto a reunir con su homólogo acompañado de Aritz Aduriz este miércoles. Se encuentran en las oficinas del Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para seguir tratando sobre los futbolistas azulgranas en los que están interesados: Héctor Fort, Jan Virgili y Dani Rodríguez.
Ambos clubes mantienen una gran relación tras el traspaso de Pablo Torre al conjunto bermellón este mismo verano. De ahí que sigan los contactos para progresar en estos tres casos pendientes, para los que puede haber diferentes fórmulas.