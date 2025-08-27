Segunda cumbre entre Pablo Ortells y Deco en menos de 24 horas en Barcelona. El director deportivo del Mallorca se ha vuelto a reunir con su homólogo acompañado de Aritz Aduriz este miércoles. Se encuentran en las oficinas del Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para seguir tratando sobre los futbolistas azulgranas en los que están interesados: Héctor Fort, Jan Virgili y Dani Rodríguez.

Relacionadas Segunda cumbre de Pablo Ortells con Deco en Barcelona