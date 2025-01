A solo unos días de enfrentarse en la Supercopa de España, el jugador del Mallorca Maffeo ha hablado de su relación con el brasileño Vinicius (Real Madrid). Tras confesar que le gustaría ser boxeador si no fuera futbolista, el presentador del podcast Indómitos TV le preguntó por la hipotética posibilidad de que Ibai anunciara en una velada un enfrentamiento entre ambos. «reo que ganaría, no tengo ninguna duda, le noquearía en 10 segundos», apuntó el mallorquinista, que habló de su hobbie: «Cuando me retire me gustaría hacer una pelea de boxeo, para saber qué se siente».