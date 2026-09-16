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VÍDEO | Port Adriano proyecta un chiringuito junto a la playa de El Toro, en Calvià

VÍDEO | Port Adriano proyecta un chiringuito junto a la playa de El Toro, en Calvià

Vídeo: Redacción Digital | Foto: Juan Luis Iglesias

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VÍDEO | Port Adriano proyecta un chiringuito junto a la playa de El Toro, en Calvià

Vídeo: Redacción Digital | Foto: Juan Luis Iglesias

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Ocibar S.A., la empresa explotadora de Port Adriano, promueve un proyecto para construir un chiringuito en el entorno de la playa de ses Penyes Roges, en El Toro, al lado del puerto. El plan, actualmente en información pública, incluye la reordenación de determinadas zonas exteriores. Este arenal es muy frecuentado por residentes en la zona y, actualmente, no cuenta con un establecimiento de estas características. Más información

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