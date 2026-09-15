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VÍDEO | Alquila una casa de campo en Llucmajor por 1.600 euros con una controvertida condición: "Sin posibilidad de empadronarse"

VÍDEO | Alquila una casa de campo en Llucmajor por 1.600 euros con una controvertida condición: "Sin posibilidad de empadronarse"

Vídeo: Redacción Digital | Foto: Efe

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VÍDEO | Alquila una casa de campo en Llucmajor por 1.600 euros con una controvertida condición: "Sin posibilidad de empadronarse"

Vídeo: Redacción Digital | Foto: Efe

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La primera parte del anuncio es estándar y describe las características genéricas de la propiedad. El precio fijado por el anunciante asciende a “1.600 euros al mes”, un precio que llama la atención en el tensionado mercado residencial mallorquín y que ha despertado gran interés entre personas que buscan un arrendamiento. El dato discordante del anuncio aparece al final. Una última acotación que ha despertado quejas entre algunos usuarios del foro: “Sin posibilidad de empadronarse”. Más información

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