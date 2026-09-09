Secciones

Es noticia
Radar meteorológico en directoDETENIDO ARRASTRAR DEPENDIENTA PALMAPROHENS CONTENCIÓN TURÍSTICATIEMPO MALLORCAENTREVISTA LAURA GOSTPALMA CIERRA PARQUES LLUVIAS
instagramlinkedin
VÍDEO | El Consell impulsa un programa de travesías guiadas de cuatro días por la Ruta de la Pedra en Sec

VÍDEO | El Consell impulsa un programa de travesías guiadas de cuatro días por la Ruta de la Pedra en Sec

Redacción Digital

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | El Consell impulsa un programa de travesías guiadas de cuatro días por la Ruta de la Pedra en Sec

Redacción Digital

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial ha aprobado la puesta en marcha del programa “Travessa Ruta de Pedra en Sec (GR-221)”, una iniciativa que contempla la organización de ocho travesías guiadas de montaña con el objetivo de acercar a la ciudadanía los valores paisajísticos, culturales y etnológicos de este enclave declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La resolución mediante la que se aprueba la convocatoria del programa, firmada por la vicepresidencia del Consorci, ha sido publicada este martes en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Más información

TEMAS

  • Part Forana
Tracking Pixel Contents