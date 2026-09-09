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Redacción Digital

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VÍDEO | El Consell impulsa un programa de travesías guiadas de cuatro días por la Ruta de la Pedra en Sec

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial ha aprobado la puesta en marcha del programa “Travessa Ruta de Pedra en Sec (GR-221)”, una iniciativa que contempla la organización de ocho travesías guiadas de montaña con el objetivo de acercar a la ciudadanía los valores paisajísticos, culturales y etnológicos de este enclave declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La resolución mediante la que se aprueba la convocatoria del programa, firmada por la vicepresidencia del Consorci, ha sido publicada este martes en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Más información