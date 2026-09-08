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Vídeo: Redacción Digital | Foto: CIM

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VÍDEO | Instalan una pasarela de 36 metros entre Sa Pobla y Crestatx para cruzar el torrente de Sant Miquel

Las obras del vial cívico que conectará Sa Pobla con Crestatx continúan avanzando y ayer se instaló uno de los elementos más destacados del proyecto: una pasarela de madera que permitirá a peatones y ciclistas cruzar el torrente de Sant Miquel sin necesidad de atravesar la carretera. La estructura, colocada mediante grúas de grandes dimensiones, tiene 36 metros de longitud y 2,5 metros de ancho. La pasarela cruza el torrente de Sant Miquel, cuyo origen se encuentra en Ses Fonts Ufanes, y permitirá mejorar la seguridad de los usuarios que se desplacen a pie o en bicicleta por este entorno. Más información