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VÍDEO | Madò Farta pide acudir a Sóller masivamente el día 8 contra la saturación turística: "No aflojéis"
El personaje conocido como Madò Farta ha difundido un comunicado a través de las redes sociales en el que anima a la ciudadanía a participar masivamente en la movilización del 8 de agosto. En el mensaje, insta a los asistentes a “no aflojar” tras la manifestación celebrada el pasado 26 de julio y hace un llamamiento para que cada participante convenza, al menos, a otra persona para que se sume. El objetivo, según expone, es superar las expectativas de participación y demostrar que la protesta sigue ganando apoyo. El llamado concluye apelando a la “unidad y a la defensa de la tierra”, asegurando que “juntos somos mucho más fuertes”. Más información
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