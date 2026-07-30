FOTO: J. Mora | VÍDEO: Redacción Digital

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación

FOTO: J. Mora | VÍDEO: Redacción Digital

Los comerciantes de la calle de Sa Lluna han solicitado un cambio de horario de la manifestación convocada para el próximo 8 de agosto en Sóller contra la turistificación. La Asociación de Comerciantes ha remitido un escrito que será trasladado a la Delegación del Gobierno en las Islas, en el que advierten de los riesgos que, a su juicio, podría generar el paso de la protesta por una de las vías más concurridas del municipio en día de mercado. Más información