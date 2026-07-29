Ayuntamiento de Calvià

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VÍDEO | Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent

La página web del Ayuntamiento de Calvià, en su apartado de Playas y Litoral, ha empezado a mostrar imágenes submarinas en directo desde el islote de El Toro, en la Reserva Marina de las Islas del Ponent. La cámara, instalada a una profundidad de cuatro metros, permite observar el fondo marino las 24 horas del día. La señal puede verse también en los 23 tótems informativos operativos en el municipio. Más información