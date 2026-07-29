Secciones

Es noticia
DURMIENDO PLAZA ALCÚDIADENUNCIA COLECTIVA HERIDOS MANIFESTACIÓN 26JPOLICÍA INVESTIGACIÓN MANIFESTACIÓN 26JAMPLIACIÓN ORA PALMAPROTESTA RECORTES DOCENTES
instagramlinkedin
VÍDEO | Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent

VÍDEO | Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent

Ayuntamiento de Calvià

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent

Ayuntamiento de Calvià

RRSS WhatsAppCopiar URL

La página web del Ayuntamiento de Calvià, en su apartado de Playas y Litoral, ha empezado a mostrar imágenes submarinas en directo desde el islote de El Toro, en la Reserva Marina de las Islas del Ponent. La cámara, instalada a una profundidad de cuatro metros, permite observar el fondo marino las 24 horas del día. La señal puede verse también en los 23 tótems informativos operativos en el municipio. Más información

TEMAS

  • Tiempo
  • Part Forana
Tracking Pixel Contents