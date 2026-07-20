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VÍDEO | Pintan mensajes de ideología nazi en una vivienda de Santa Maria vinculada a una de las jóvenes detenidas

VÍDEO | Pintan mensajes de ideología nazi en una vivienda de Santa Maria vinculada a una de las jóvenes detenidas

FOTO: M. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Pintan mensajes de ideología nazi en una vivienda de Santa Maria vinculada a una de las jóvenes detenidas

FOTO: M. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

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En la mañana de este lunes han aparecido en distintos puntos de Santa Maria varias pintadas de carácter xenófobo que usaban los nazis contra los judíos. Una de ellas se ha localizado en la fachada del domicilio de una de las jóvenes que fueron detenidas y esposadas recientemente por su presunta participación en pintadas contra la masificación turística. Más información

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