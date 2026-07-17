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VÍDEO | Vecinos cuestionan que una inmobiliaria vandalizada de Santa Maria tenga cámaras orientadas hacia la vía pública

VÍDEO | Vecinos cuestionan que una inmobiliaria vandalizada de Santa Maria tenga cámaras orientadas hacia la vía pública

FOTO: DM | VÍDEO: Guardia Civil / Redacción Digital

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VÍDEO | Vecinos cuestionan que una inmobiliaria vandalizada de Santa Maria tenga cámaras orientadas hacia la vía pública

FOTO: DM | VÍDEO: Guardia Civil / Redacción Digital

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Una de las inmobiliarias de Santa Maria que han sido vandalizadas con pintadas contra la saturación turística dispone en su fachada de cámaras de videovigilancia apuntando al exterior, lo que, según han cuestionado algunos vecinos de la localidad, constituye una posible infracción de las normativa en materia de protección de datos. Más información

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