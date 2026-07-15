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VÍDEO | Robo de máscaras, IA y el lema "Todos somos el Much": Guerra en Sineu por ser el Much y la Muca
Empiezan las elecciones más importantes para el pueblo de Sineu. No las de la Alcaldía, para eso todavía queda un año, sino las que decidirán qué pareja encarnará al Much y la Muca durante las ediciones de 2027 y 2028 de la Mucada, la neofiesta más popular del Pla de Mallorca. Las "elecciones muquicipales" se deciden en las redes sociales, donde las tres candidaturas buscan conquistar el voto a golpe de humor, emoción y sentimiento. Más información