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VÍDEO | Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes

VÍDEO | Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes

FOTO: J. Ortiz | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes

FOTO: J. Ortiz | VÍDEO: Redacción Digital

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La expansión del ‘caragolí’, en castellano caracolillo de tierra (Theba pisana), se ha convertido en uno de los fenómenos más visibles de este verano en el campo, donde su proliferación empieza a generar inquietud entre agricultores y técnicos. Aunque su impacto es desigual y afecta en menor medida a explotaciones más equilibradas desde el punto de vista ecológico, sí está incidiendo con fuerza en las plantas más jóvenes, cuyos brotes tiernos resultan especialmente vulnerables. Más información

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