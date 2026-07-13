FOTO: J. Ortiz | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes

La expansión del ‘caragolí’, en castellano caracolillo de tierra (Theba pisana), se ha convertido en uno de los fenómenos más visibles de este verano en el campo, donde su proliferación empieza a generar inquietud entre agricultores y técnicos. Aunque su impacto es desigual y afecta en menor medida a explotaciones más equilibradas desde el punto de vista ecológico, sí está incidiendo con fuerza en las plantas más jóvenes, cuyos brotes tiernos resultan especialmente vulnerables. Más información