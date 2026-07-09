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VÍDEO | El mar escupe basura en la Colònia de Sant Jordi
Apenas ha comenzado el verano y el litoral de la Colònia de Sant Jordi luce más colorido de lo habitual. Plásticos, microplásticos y objetos propios de la temporada estival, como chanclas, envases o botes de crema solar, han aparecido en playas y calas del municipio salinero después de que las condiciones meteorológicas hayan sacado a la luz una realidad tan incómoda como persistente. El viento y las corrientes marinas han acumulado en la orilla tanto los residuos flotantes como aquellos que habitualmente permanecen ocultos entre la arena y las rocas del fondo marino, dejando una imagen desoladora en uno de los litorales de aguas más cristalinas de Mallorca. Más información
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