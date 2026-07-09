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VÍDEO | El GOB advierte que la granja avícola de Son Brau se proyecta a menos de 100 metros de una zona protegida
El grupo ecologista GOB ha alertado este jueves sobre los posibles impactos ambientales derivados del proyecto de macrogranja avícola previsto en Son Brau, en el término municipal de Manacor, cuyo periodo de exposición pública finaliza esta semana, porque está previsto a menos de 100 metros de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Na Borges. Más información