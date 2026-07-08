FOTO: Miguel Cerdá Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La central de es Murterar entra en fase de pruebas ante una posible reactivación puntual

FOTO: Miguel Cerdá Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

La central térmica de es Murterar ha vuelto este martes a emitir humo por su gigantesca chimenea, una imagen que ha llamado la atención de numerosos ciudadanos que se preguntan si la infraestructura ha vuelto a ponerse en marcha ahora que se acerca su final definitivo. La realidad es que, según explican fuentes de la compañía eléctrica Endesa, la central de es Murterar está realizando “pruebas de arranque” por si el operador del sistema, la empresa estatal Red Eléctrica de España (REE), ordena su reactivación temporal, aunque este año todavía no ha entrado en funcionamiento, aseguran desde la compañía propietaria de las históricas instalaciones ubicadas en el municipio de Alcúdia. Más información