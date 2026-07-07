Unión de socorristas de Calvià

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VÍDEO | Protesta de los socorristas de Calvià: "Un contrato no puede permitir que la gente muera"

Los socorristas de Calvià han llevado sus quejas ante el Ayuntamiento de Calvià. A primera hora de la mañana, unas 60 personas se han concentrado en las puertas del consistorio entre banderas, bombos, silbatos, sombrillas y pancartas con los lemas “SOS” o “basta de precariedad en el socorrismo de Calvià". Con esta acción, el personal del servicio de vigilancia ha querido denunciar la situación que atraviesa el servicio. Tras la protesta, el alcalde Juan Antonio Amengual, ha atendido a los manifestantes y ha convocado una reunión para este martes a las 8 horas con el objetivo de abordar sus demandas. Los trabajadores reclaman cambios que, aseguran, dependen de la voluntad política del consistorio. Entre las principales denuncias del colectivo figura la cobertura del servicio. El secretario general de la Unión de socorristas de Calvià, Ariel Gauna, ha detallado que de las cerca de 30 playas del municipio únicamente 11 cuentan con vigilancia permanente, una cifra que considera insuficiente para garantizar la seguridad de los bañistas. Más información