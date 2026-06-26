J.F. Mestre

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VÍDEO | Denuncian el mal estado de unos perros en una finca de Llubí

Una asociación de protección de animales ha denunciado la crítica situación que sufren unos perros que habitan en una finca del municipio de Llubí. Esta situación no es nueva, sino que se viene repitiendo en los últimos años, al menos desde el 2020. Se ha informado a la Guardia Civil y los agentes del Seprona han realizado una visita a esta instalación, pero la situación continúa igual, según aseguran representantes de esta asociación. El Ayuntamiento también ha sido informado sobre esta supuesta irregularidad en el cuidado de los animales, pero tampoco se ha hecho nada para terminar con esta situación.