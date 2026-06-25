Redacción Digital

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VÍDEO | Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller

Un juzgado de instrucción de Palma investiga al alcalde de Sóller, Miquel Nadal; el teniente de alcalde, Carlos Darder; y los exediles Juan Antonio Lorente y Joan Ruiz -todos ellos del PP- por prevaricación administrativa y posible tráfico de influencias, La causa parte de una querella presentada por los propietarios de un restaurante del barrio de Santa Catalina, una de las zonas turísticas más cotizadas del Port de Sóller. En ella, sostienen que un local regentado por Joan Ruiz habría recibido trato de favor durante años frente a otros negocios de la competencia, que fueron denunciados, sancionados e incluso clausurados. La magistrada encargada del asunto, que ha admitido a trámite la querella, ha reclamado ya al Ayuntamiento de Sóller diversa documentación sobre el caso. Más información