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VÍDEO | El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo

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Redacción Digital

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VÍDEO | El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo

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El conflicto laboral en el Ferrocarril de Sóller ha dado un paso decisivo después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por la empresa, lo que deja firme la sentencia que avala las reivindicaciones de la treintena de trabajadores que en 2023 denunciaron la existencia de una doble escala salarial aplicada desde 2002. Más información

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