FOTO: J. Frau | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El Govern advierte de que la implantación del uso turístico en Lloseta podría alterar la convivencia

El impulso del uso turístico en el núcleo urbano de Lloseta ha quedado pendiente de un estudio ambiental más exhaustivo debido a que, entre otros efectos, podría generar problemas a una "parte significativa de la población residente" debido a la "localización de los usos turísticos en ámbitos densamente poblados" del pueblo del Raiguer. Así lo indica una resolución de la dirección general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern, que ha determinado que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Lloseta, cuyo ayuntamiento pretende permitir alojamientos turísticos de interior y hoteles urbanos, deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, al considerar que puede generar efectos significativos sobre el entorno. Más información