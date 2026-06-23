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VÍDEO | El Govern advierte de que la implantación del uso turístico en Lloseta podría alterar la convivencia

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FOTO: J. Frau | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El Govern advierte de que la implantación del uso turístico en Lloseta podría alterar la convivencia

FOTO: J. Frau | VÍDEO: Redacción Digital

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El impulso del uso turístico en el núcleo urbano de Lloseta ha quedado pendiente de un estudio ambiental más exhaustivo debido a que, entre otros efectos, podría generar problemas a una "parte significativa de la población residente" debido a la "localización de los usos turísticos en ámbitos densamente poblados" del pueblo del Raiguer. Así lo indica una resolución de la dirección general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern, que ha determinado que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Lloseta, cuyo ayuntamiento pretende permitir alojamientos turísticos de interior y hoteles urbanos, deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, al considerar que puede generar efectos significativos sobre el entorno. Más información

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