¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
VÍDEO | Cala Rajada se planta contra los viajes de estudios “todo incluido sin restricciones": "No queremos ser un Magaluf”
FOTO: Tufindecurso | VÍDEO: Redacción Digital
El Ayuntamiento de Capdepera exige a una agencia que retire la publicidad que promociona el núcleo costero como destino de fiesta “sin restricciones” para estudiantes de 17 y 18 años y también Obliga a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada. Más información