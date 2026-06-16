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VÍDEO | Cala Rajada se planta contra los viajes de estudios “todo incluido sin restricciones": "No queremos ser un Magaluf”

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FOTO: Tufindecurso | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Cala Rajada se planta contra los viajes de estudios “todo incluido sin restricciones": "No queremos ser un Magaluf”

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El Ayuntamiento de Capdepera exige a una agencia que retire la publicidad que promociona el núcleo costero como destino de fiesta “sin restricciones” para estudiantes de 17 y 18 años y también Obliga a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada. Más información

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